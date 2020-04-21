Герман Греф объяснил отказ властей финансово помогать гражданам во время кризиса отсутствием возможностей
«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», - заявил Герман Греф по поводу отказа российских властей последовать примеру других стран
Глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ российских властей от прямых выплат гражданам, потерявшим доходы из-за пандемии коронавируса, отсутствием возможностей. Об этом банкир заявил в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group.
«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», - заявил Герман Греф по поводу отказа российских властей последовать примеру других стран, которые из-за пандемии и режима изоляции финансово помогают своим гражданам. Решение о прямых выплатах было принято властями США, Японии и Гонконга.
Глава Сбербанка объяснил, что в отличие от США и европейских стран у России нет такого рыночного источника денег и нет такого количества инструментов, через которые можно было бы привлечь необходимый объем денег.
Одновременно с этим Греф выразил мнение, что российские власти могли бы выделить на помощь гражданам и отраслям экономики, которые больше других пострадали от коронавирусного кризиса, до 10% ВВП (примерно 11 трлн рублей).
Глава Сбербанка также заявил, что в условиях «жесточайшего кризиса» в первую очередь нужно поддержать самые уязвимые и бедные слои населения, сохранить здоровье людей и рабочие места. «Сегодня мы ведем речь о том, как не допустить взрыва безработицы, как не допустить взрыва неплатежеспособности и так далее, и так далее», - отметил банкир.