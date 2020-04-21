Производители попросили власти запретить магазинам делать скидки на продукты питания
В коллективном обращении производителей говорится, что отмена акций в продуктовых магазинах позволит поддержать доходность поставщиков
Российские ассоциации с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой запретить торговым сетям и магазинам делать скидки на продукты питания.
В коллективном обращении производителей говорится, что отмена акций в продуктовых магазинах позволит поддержать доходность поставщиков, которая сейчас находится под угрозой из-за роста расходов на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть.
Отметим, что торговые сети борются за покупателей за счет постоянных промоакций. Скидки позволяют ритейлерам повыщать продажи и выводить на рынок новые продукты. Производители отмечают, что в нынешних условиях такие акции, напротив, наносит существенный вред участникам рынка, сообщают «Ведомости».
Производители также просят правительство увеличить объем краткосрочного льготного кредитования и отказаться от дополнительных требований по цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде до окончания кризиса.
Обращение к премьер-министру подписали Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар.