21 апреля 10:53
В России за сутки выявили 5 642 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки было зарегистрировано 5 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по состоянию на 21 апреля составляет 52 763 человека
В России за последние сутки было зарегистрировано 5 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по состоянию на 21 апреля составляет 52 763 человека.
Полностью выздоровели 3 873 человека, а количество летальных исходов выросло до 456, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
В Москве за сутки было выявлено 3 083 новых случая заражения. Всего в столице 29 433 заболевших. В Московской области зарегистрировано 718 новых случаев (5 959 человек заболевших за весь период наблюдения), в Санкт-Петербурге – 127 заражений (1 973 общее число), а в Нижегородской области – 101 новый случай (860 общее число заболевших).