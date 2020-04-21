Частные самолеты VIP-россиян продолжают летать за границу во время пандемии коронавируса
Частный самолет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который по данным российских СМИ принадлежит бывшему вице-премьеру и главе госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, 20 апреля вылетел из Москвы в Хельсинки
Частный самолет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который по данным российских СМИ принадлежит бывшему вице-премьеру и главе госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, 20 апреля вылетел из Москвы в Хельсинки. Напомним, что официально все российские границы закрыты с конца марта из-за пандемии коронавируса, а се полеты за границу приостановлены на неопределенный срок.
«МБХ медиа» со ссылкой на сервис ADS-B Exchange сообщает, что самолет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW вылетел из московского «Внуково» и совершил посадку в аэропорту Хельсинки «Вантаа».
По данным журнала Forbes, этот бизнес-джет принадлежит семье Игоря Шувалова.
Ранее уже сообщалось, что после официального закрытия российских границ и приостановки международного авиасообщения частные самолеты Игоря Шувалова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, супруги замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева и Рамзана Кадырова более 20 раз летали за границу.