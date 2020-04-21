Противники поправок в Конституцию проведут 28 апреля онлайн-митинг против обнуления сроков Путина
Организаторы общественной кампании «Нет» проведут онлайн-митинг «За жизнь» с требованием отказаться от внесения поправок в Конституцию, в списке которых обнуление президентских сроков Владимира Путина
Организаторы общественной кампании «Нет» проведут 28 апреля онлайн-митинг «За жизнь» с требованием отказаться от внесения поправок в Конституцию, в списке которых обнуление президентских сроков Владимира Путина. Участники протеста будут требовать от властей сосредоточиться на спасении людей и страны в целом от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин сообщил «МБХ медиа», что власти должны полностью отказаться от идеи обнулить все президентские сроки Владимира Путина. Кроме того, они обязаны предоставлять правдивую информацию о ситуации с распространением коронавируса, а также обеспечить больницы во всех регионах всем необходимым. Власти должны оказать помощь гражданам и малому бизнесу, которые из-за ограничительных мер остались без работы и денег. Еще одно требование к властям – не нарушать права и свободы граждан под видом борьбы с эпидемией.
Онлайн-митинг состоится на YouTube-канале кампании «Нет» в 18:00. В нем примут участие Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Лев Шлосберг, Максим Резник, Юлия Галямина, Илья Азар, Андрей Пивоваров, Константин Янкаускас и Мария Эйсмонт.
Напомним, что 20 апреля жители Москвы и других городов страны провели виртуальный протестный митинг в сервисе «Яндекс.Карты». Пользователи ставили метки около Кремля и писали сообщения с требованиями ввести режим ЧС, отменить режим всеобщей изоляции и отставки руководства страны и региональных властей.