Российские власти могут продлить режим всеобщей изоляции на майские праздники
Сейчас федеральные власти обсуждают вариант с продлением режима всеобщей изоляции на все майские праздники. Рабочие дни между ними могут объявить выходными
Введенный в России режим всеобщей изоляции из-за коронавируса могут продлить до конца майских праздников. Пока во многих регионах ограничения действуют до 1 мая.
Сейчас федеральные власти обсуждают вариант с продлением режима всеобщей изоляции на все майские праздники. Рабочие дни между ними могут объявить выходными. В Кремле рассчитывают, что если люди продолжат находиться дома, то это поможет снизить темпы распространение коронавируса по стране.
При этом в случае негативного развития событий с распространением COVID-19 власти могут продлить режим изоляции до 1 июня, сообщает РБК.
Накануне президент Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором было объявлено, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. В свою очередь глава федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 Татьяна Голикова сообщила, что сейчас все регионы отстают по темпам заболеваемости от Москвы на две-три недели, поэтому в ближайшее время там может значительно увеличиться количество заражений.