Правозащитники и журналисты потребовали возбудить дело против главы Чечни из-за угроз в адрес «Новой газеты»
Более ста российских правозащитников, политиков, журналистов и общественных деятелей подписали обращение с требованием возбудить уголовное дело в отношении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
Более ста российских правозащитников, политиков, журналистов и общественных деятелей подписали обращение с требованием возбудить уголовное дело в отношении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес журналистов «Новой газеты».
В правозащитном центре «Мемориал» напомнили, что 13 апреля Рамзан Кадыров открыто угрожал расправой сотрудникам «Новой газеты». В частности, правозащитники обращают внимание на следующее заявление Кадырова: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз, ответственность, и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет. Не старайтесь из нас делать бандитов, убийц».
В «Мемориале» отметили, что за подобными заявлениями должностных лиц Чечни неоднократно следовали реальные тяжкие преступления. «Неугодных Кадырову убивали в Чечне, в других регионах Северного Кавказа. Киллеры, направляемые из Чечни, совершали убийства и покушения в Москве, в Турции, Украине, в Западной, Центральной, Северной Европе», - говорится в обращении правозащитников и журналистов, которое цитирует «МБХ медиа».
Авторы обращения требуют от Следственного комитета возбудить уголовно дело против Рамзана Кадырова по факту гроз и предоставить защиту журналистке «Новой» Елене Милашиной, которую чеченские власти неоднократно критиковали за ее статьи.
6 феврале в Грозном у входа в гостиницу «Континент» неизвестные мужчины и женщины напали на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Рамзан Кадыров назвал этот инцидент «уличным хулиганством».