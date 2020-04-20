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Политика
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20 апреля 18:41

Россияне проводят виртуальные протестные митинги в сервисе «Яндекс. Карты»

Российские интернет-пользователи в условиях режима всеобщей изоляции устроили виртуальный «несогласованный» митинг против президента Владимира Путина на Красной площади в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор»

Россияне проводят виртуальные протестные митинги в сервисе «Яндекс. Карты»

Российские интернет-пользователи в условиях режима всеобщей изоляции устроили виртуальный «несогласованный» митинг против президента Владимира Путина на Красной площади в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». Администраторы «Ягндекса» сейчас пытаются эту акцию протеста «разогнать», удаляя комментарии.

Пользователи сервиса ставят метки на Красной площади, Тверской улице и других прилегающих к Кремлю улицах с требованиями ввести режим ЧС и отменить налоги или в противном случае отменить режим всеобщей изоляции и вернуть людям возможность работать. Москвичи также обвиняют власти в том, что они «кинули» народ во время пандемии коронавируса.

Специалисты «Яндекс.Навигатора» оперативно удаляют «протестные» метки, но вместо них сразу же появляются новые. Представитель сервиса сообщил газете «Ведомости», что они удаляют комментарии, которые «не относятся к ситуации на дороге или содержат мат». «Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», - заявили в компании.

Аналогичные виртуальные протестные митинги проходят в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Красноярске. Пользователи требуют отправить правительство в отставку, выступают против «режима самоизоляции», требуют ввести чрезвычайное положение и спрашивают у чиновников, где им взять деньги.

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