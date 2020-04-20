Алексей Навальный потребовал от властей выплатить россиянам по 20 тысяч рублей из-за пандемии коронавируса
Оппозиционный политик Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», основным требованием которой являются прямые выплата гражданам и бизнесу из бюджета для возмещения их убытков, понесенных из-за карантинных мер
Оппозиционный политик Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», основным требованием которой являются прямые выплата гражданам и бизнесу из бюджета для возмещения их убытков, понесенных из-за карантинных мер.
Алексей Навальный считает, что в качестве реальной помощи гражданам, которые теряют работу и доходы из-за пандемии коронавируса, нужно «прямо сейчас выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка».
В случае продления срока действия ограничительных мер власти должны выплатить гражданам еще по 10 тысяч рублей.
Оппозиционер также считает необходимым полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии, отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год и направить 2 трлн рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу.
Алексей Навальный призывает всех согласных ставить свои подписи под петициями на портале «Российская общественная инициатива», в соцсети «ВКонтакте» и на сайте change.org.