Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции
Жители города собрались около Дома правительства и потребовали, чтобы к ним вышел глава республики Вячеслав Битаров. Протестующие потребовали отменить режим изоляции
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против режима всеобщей изоляции из-за коронавируса и органичения своих прав и свобод. Протестная акция проходит на площади Свободы. Также сообщается, что сотрудники ОМОНа оцепили здание правительства.
Жители города собрались около Дома правительства и потребовали, чтобы к ним вышел глава республики Вячеслав Битаров. По данным «МБХ медиа», в стихийной акции принимают участие около 500 человек. Протестующие потребовали отменить режим изоляции.
Спустя некоторое время Битаров и члены правительства вышли к протестующим. Глава Северной Осетии заявил собравшимся, что коронавирус придумал не он, а лечение сейчас только одно – сидеть дома.
Участники стихийного протеста освистали Вячеслава Битарова и стали скандировать «В отставку!».
Правоохранительные органы задержали несколько участников акции протеста. Среди них двое организаторов схода Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова, а также активистку Индиру Габолаеву.
Также сообщается, что силовики запрещают участникам акции и журналистам снимать происходящее на видео, а также заставляют удалять отснятое.