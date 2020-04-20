Туристов во всем мире могут обязать предоставлять результаты тестов на коронавирус
Так, Мадридская ассоциация отельеров предлагает ввести сертификат «Отели без COVID-19», гарантирующий, что сотрудники гостиниц и постояльцы не заражены вирусом
После окончания эпидемии коронавируса туристов могут обязать предоставлять доказательства отсутствия у них опасной инфекции.
Так, Мадридская ассоциация отельеров (AEHM) предлагает ввести сертификат «Отели без COVID-19» (COVID-19 Free Hotel), гарантирующий, что сотрудники гостиниц и постояльцы не заражены коронавирусом. В свою очередь в Великобритании предлагают ввести «паспорт иммунитета», в котором будет содержаться информация о наличии антител к коронавирусу, сообщает The Sun.
Собственные меры безопасности могут принять отели и авиакомпании. Например, авиакомпания Emirates уже сейчас проводит обязательный для всех пассажиров анализ крови, который за 10 минут выявляет наличие коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось о планах властей стран, входящих в Шенгенскую зону, обязать иностранных граждан при подаче документов на получение визы также предоставлять результаты теста на коронавирус.