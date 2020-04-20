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20 апреля 11:59

Журналисты и правозащитники записали видеообращение в поддержку Светланы Прокопьевой

Журналисты и правозащитники записали видеообращение в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма за высказанное ею мнение о причинах взрыва в УФСБ по Архангельской области

Журналисты и правозащитники записали видеообращение в поддержку Светланы Прокопьевой

Журналисты и правозащитники записали видеообращение в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма за высказанное ею мнение о причинах взрыва в УФСБ по Архангельской области. Авторы видеоролика заявили о недопустимости преследования журналистов за их работу и потребовали снять с Прокопьевой обвинения.

В записи ролика среди прочих участвовали члены Профсоюза журналистов и работников СМИ, директор фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова и генсек Европейской Федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.

«Нельзя судить невиновных, нельзя судить за мыслепреступление, нельзя судить за слова. Журналистку Светлану Прокопьеву сейчас судят за ее размышления вслух, за размышления, которые не сделали никому зла», - заявил редактор журнала «Дискурс» Константин Ворович добавил, что вышесказанное им является «очевидной вещью».

Напомним, псковскую журналистку Светлану Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело против нее возбудили по мотивам ее авторской программы «Репрессии для государства» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». В выпуске программы обсуждался взрыв на проходной здания УФСБ Архангельской области, который устроил 17-летнеий юноша. Журналистка предположила, что поступок молодого человека мог быть спровоцирован жесткими действиями властей.

Сама Светлана Прокопьева считает свое уголовное дело местью со стороны ФСБ России.

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