В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 47 121 человека
В России общее число заболевших коронавирусом по состоянию на 20 апреля выросло до 47 121 человек. За минувшие сутки было выявлено 4 268 новых случаев заражения опасной инфекцией
В России общее число заболевших коронавирусом по состоянию на 20 апреля выросло до 47 121 человек. За минувшие сутки было выявлено 4 268 новых случаев заражения опасной инфекцией. Это намного меньше, чем 19 апреля, когда было зарегистрировано 6 060 новых случаев.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, количество летальных исходов за весь период наблюдения увеличилось до 405. Полностью излечились 3 446 человек.
В Москве за сутки выявили 2 026 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет уже 26 350 человек. В Подмосковье суточный прирост составил 578 человек (общее число 5 241 человек), в Петербурге выявлено 86 новых случаев (общее число 1 846 человек), а в Нижегородской области – 113 новых случаев (общее число 759 человек).