20 апреля 00:29
Китай направит российским медикам два миллиона защитных костюмов
Китайские власти до конца апреля направят в Россию в качестве помощи в борьбе с коронавирусом около двух миллионов защитных костюмов для медиков. Ранее 300 тысяч защитных костюмов уже были поставлены в Россию
Фото: kuzbass-today.ru
Китайские власти до конца апреля направят в Россию в качестве помощи в борьбе с коронавирусом около двух миллионов защитных костюмов для медиков. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Министр рассказал, что 300 тысяч защитных костюмов в Россию уже поставили. Остальные приедут до конца апреля.
Глава Минпромторга пояснил, что дефицит защитных костюмов для врачей в региональных больницах возник из-за того, что отечественные предприятия специализируются на костюмах химической защиты. Пока эти предприятия полностью не переквалифицировались.
Напомним, что ранее Китай уже направляли в Россию медицинские защитные маски в качестве гуманитарной помощи.