В России некоторые кладбища стали отказываться хоронить умерших от коронавируса
Руководитель группы компаний «Ритуал-Сервис» Илья Болтунов сообщил о случаях отказа хоронить умерших от коронавируса COVID-19. Так, в Туле местных крематорий отказался принимать тела из Москвы
Руководитель группы компаний «Ритуал-Сервис» Илья Болтунов сообщил о случаях отказа хоронить умерших от коронавируса COVID-19.
Бизнесмен сообщил «МБХ медиа», что уже были зафиксированы единичные случаи отказа администраций кладбищ хоронить умерших от коронавируса, даже если речь шла о подозрении на COVID-19.
«Были случаи, например, справка о смерти, причина — ишемическая болезнь среди сопутствующих причин — неуточненная коронавирусная инфекция, как только видят где-то что-то связанное с коронавирусом, конечно, все напрягаются», — отметил г-н Болтунов.
Так, в Туле местных крематорий отказался принимать из Москвы тела умерших от коронавируса. «При этом из Тулы брать будут, хотя они сами не знают кого им привозят, поскольку там не ставят диагноз коронавирус», - сообщил Илья Болтунов.