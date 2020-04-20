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Формула обмана мэра Собянина
20 апреля 00:19

Футболисты итальянской «Ромы» отказались от зарплаты на четыре месяца из-за пандемии коронавируса

Тренеры и футболисты итальянского клуба «Рома» на четыре месяца отказались от выплат по контрактам. Таким образом они хотят помочь клубу преодолеть последствия кризиса

Футболисты итальянской «Ромы» отказались от зарплаты на четыре месяца из-за пандемии коронавируса

Тренеры и футболисты итальянского клуба «Рома» на четыре месяца отказались от выплат по контрактам. Таким образом они хотят помочь клубу преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Гендиректор «Ромы» Гвидо Фиенга поблагодарил игроков и тренерский штаб за поддержку. «Эдин Джеко (капитан команды), все игроки и Паулу Фонсека (главный тренер) - они продемонстрировали ясное видение того, чем на самом деле является наш клуб. Мы благодарим их за прекрасный жест по отношению к нашим сотрудникам», — сказал Фиенга, слова которого приводит РБК.

Напомним, что матчи чемпионата Италии приостановили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Несколько клубов вынуждены были сократить зарплаты своих игроков.

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