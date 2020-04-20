20 апреля 00:19
Футболисты итальянской «Ромы» отказались от зарплаты на четыре месяца из-за пандемии коронавируса
Тренеры и футболисты итальянского клуба «Рома» на четыре месяца отказались от выплат по контрактам. Таким образом они хотят помочь клубу преодолеть последствия кризиса
Тренеры и футболисты итальянского клуба «Рома» на четыре месяца отказались от выплат по контрактам. Таким образом они хотят помочь клубу преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Гендиректор «Ромы» Гвидо Фиенга поблагодарил игроков и тренерский штаб за поддержку. «Эдин Джеко (капитан команды), все игроки и Паулу Фонсека (главный тренер) - они продемонстрировали ясное видение того, чем на самом деле является наш клуб. Мы благодарим их за прекрасный жест по отношению к нашим сотрудникам», — сказал Фиенга, слова которого приводит РБК.
Напомним, что матчи чемпионата Италии приостановили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Несколько клубов вынуждены были сократить зарплаты своих игроков.