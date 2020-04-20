20 апреля 00:04
Владимир Жириновский потребовал от олигархов оказать простым гражданам финансовую помощь
Лидер ЛДПР обратился к российским олигархам с требованием оказать материальную помощь простым гражданам, которые потеряли работу и доход из-за коронавируса
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский обратился к российским олигархам с требованием оказать материальную помощь простым гражданам, которые потеряли работу и доход из-за коронавируса.
Депутат напомнил, что олигархи годами обогащались в России, «и теперь им сам бог велел рассчитаться». Владимир Жириновский считает, что миллиардеры должны передать гражданам часть своих активов.
Политик также выразил мнение, что застрявших за границей из-за коронавируса россиян на родину должны возвращать за счет принимающей стороны, поскольку наши туристы оставляют там «миллиарды долларов».