Глава ФСИН попросил суды не заключать под стражу обвиняемых в нетяжких преступлениях
Александр Калашников обратился к судьям с просьбой отказаться от вынесения решений об аресте за нетяжкие преступления во время пандемии коронавируса
Директор ФСИН России Александр Калашников обратился к судьям с просьбой отказаться от вынесения решений об аресте за нетяжкие преступления во время пандемии коронавируса. Соответствующее письмо силовик направил на имя главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева.
В своем письме Александр Калашников отмечает, что в условиях быстрого распространения коронавируса «вызывает обеспокоенность высокая плотность лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях».
Глава ведомства сообщил, что по состоянию на 1 апреля наполнение 22 следственных изоляторов превышало установленный лимит. Хуже всего дела обстоят в московских, подмосковных и крымских СИЗО. При этом около 20% от общего числа новых арестантов - это обвиняемые в нетяжких преступлениям.
«Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8 тыс. 18 человек)», - сообщил Александр Калашников.
Что касается московских СИЗО, то сейчас там содержится 9 тысяч 406 человек, из них 1 тысяча 743 (18,5% от общего числа) обвиняются в преступлениях небольшой степени тяжести. За прошедший месяц этот показатель вырос на 2,9% (281 человек).
Калашников просит суды при избрании или продлении меры пресечения в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, а также за экономические преступления выбирать альтернативные меры пресечения.