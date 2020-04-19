В России за сутки выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом
В России общее число заболевших коронавирусом выросло до 42 853 человек. За сутки специалисты выявили 6 060 случаев заражения, что пока является рекордным показателем
В России общее число заболевших коронавирусом выросло до 42 853 человек. За сутки специалисты выявили 6 060 случаев заражения, что пока является рекордным показателем.
За сутки скончались 48 пациентов с коронавирусом, а общее число умерших за весь период наблюдения выросло до 361 человека.
В Москве за сутки число заразившихся выросло на 3 570 человек и составило 24 324 человека. В Подмосковье выявлено 709 новых случаев заражения (общее число - 4 663 человека), а в Санкт-Петербурге - 114 новых случаев (всего 1 760 человек).
Резкий рост заболевших за сутки произошел в Нижегородской области, где было выявлено 129 случаев заражения. Всего в регионе 646 зараженных. В Архангельской области за сутки выявили 68 случаев заражения (всего 107 человек). В Роспотребнадзоре по региону сообщили о выявлении COVID-19 у 50 пациентов и сотрудников психиатрической больницы. Тестирование прошли еще 100 человек, но их результаты пока неизвестны.