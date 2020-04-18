18 апреля 17:34
Глава фракции «Единой России» в Мособлдуме скончался от коронавируса
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в инфекционной больнице в Коммунарке. У 63-летнего парламентария был выявлен коронавирус COVID-19
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в инфекционной больнице в Коммунарке. У 63-летнего парламентария был выявлен коронавирус COVID-19.
«Чертов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет», - написал в соцсети «ВКонтакте» глава Богородского городского округа Игорь Сухин. По словам чиновника, Иван Жуков находился в реанимации.
Иван Жуков руководит в Мособлдуме фракцией «Единая Россия». В парламенте он работал с 2001 года.