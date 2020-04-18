Замглавы Хакасии задержали с поличным при получении взятки от бизнесмена
Сотрудники ФСБ России задержали исполняющего обязанности заместителя главы республики Хакасия, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова. Чиновник был задержан по подозрению в получении крупной взятки
Сотрудники ФСБ России задержали исполняющего обязанности заместителя главы республики Хакасия, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова. Чиновник был задержан по подозрению в получении крупной взятки с поличным.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что силовики задержали Сергея Новикова в Абакане при получении взятки в размере 2 млн рублей от владельца строительной компании. Эта фирма должна была принять участие в возведении диспансера в поселке Туим.
В отношении главы хакасского Минстроя возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
Ранее Сергея Новикова уже задерживали по делу о хищении из ГУП «Хакресводоканал» за превышение должностных полномочий и халатность. По версии следствия, подозреваемые заключали фиктивные договоры с фирмами на поставку угля по завышенной стоимости. Позже это уголовное дело было закрыто за истечением срока давности.
Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) подтвердил информацию о задержании своего заместителя. Губернатор отметил, что если Сергей Новиков действительно виновен, то он должен понести строгое наказание.