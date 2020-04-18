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18 апреля 00:34

Власти Японии выплатят своим гражданам по 900 долларов из-за пандемии коронавируса

Япония вошла в список стран, власти которых решили поддержать своих граждан прямыми денежными выплатами в условиях вызванного коронавирусом кризиса. С мая каждый японец начнет получать по 100 тысяч иен

Власти Японии выплатят своим гражданам по 900 долларов из-за пандемии коронавируса
Фото: noi.md

Япония вошла в список стран, власти которых решили поддержать своих граждан прямыми денежными выплатами в условиях вызванного коронавирусом кризиса. С мая каждый японец начнет получать по 100 тысяч иен (примерно 900 долларов США).

Первоначально премьер-министр Синдзо Абэ предлагал выплатить по 300 тысяч иен домохозяйствам, которые смогут доказать падение доходов от кризиса, но позже было принято решение выплатить всем по 100 тысяч. По данным РБК, на этом настаивали некоторые члены правящей Либерально-демократической партии.

Прямые выплаты гражданам, в том числе поддержат потребительский спрос, который сильно упал из-за карантинных мер.

Прямые выплаты гражданам из-за пандемии коронавируса также выплачиваются в США (1000 долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка), Гонконге (1280 долларов) и Сингапуре (от 70 до 210 долларов).

Российские власти от прямых выплат своим гражданам, которые из-за карантина теряют работу и доходы, отказываются. Региональные депутаты и экономисты неоднократно обращались к президенту и премьеру с этой просьбой.

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