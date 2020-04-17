В Мосгордуме рекомендовали гражданам носить с собой паспорт для похода в магазин
Мосгордумы Кирилл Щитов заявил, что жители столицы, выходя из дома во время режима всеобщей изоляции, должны брать с собой паспорт и «письменное подтверждение о месте фактического проживания»
Мосгордумы Кирилл Щитов заявил, что жители столицы, выходя из дома во время режима всеобщей изоляции, должны брать с собой паспорт и «письменное подтверждение о месте фактического проживания». Речь идет о пеших походах в продуктовый магазин или аптеку, а также прогулки с собакой.
Кирилл Щитов в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что в указе мэра Сергея Собянина нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации, однако гражданин должен иметь при себе паспорт и «любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу». Таким подтверждением, например, может быть копия договора аренды квартиры или расписка от родственников.
Напомним, что с 15 апреля в Москве для поездок на личном или общественном транспорте необходимо получить электронный пропуск. Для похода в ближайший магазин или выгула собаки пропуска оформлять пока не нужно.