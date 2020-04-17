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17 апреля 16:55

Клиенты Сбербанка забили тревогу из-за привязки своих карт к «левым» телефонным номерам

Клиенты Сбербанка забил тревогу из-за посторонних номеров телефона, которые появились в их профилях в приложении «Сбербанк Онлайн». Незнакомые номера привязаны к банковским картам в качестве дополнительных

Клиенты Сбербанка забили тревогу из-за привязки своих карт к «левым» телефонным номерам

Клиенты Сбербанка забил тревогу из-за посторонних номеров телефона, которые появились в их профилях в приложении «Сбербанк Онлайн». Незнакомые номера привязаны к банковским картам в качестве дополнительных.

Неизвестные телефонные номера появились в разделе «Мобильные телефоны» во вкладке «Сбербанк ID». Они прикреплены к личному кабинету пользователей как дополнительные.

В аккаунте Сбербанка в соцсети Facebook сообщается, что волноваться не стоит, так как в приложении могут отображаться дополнительные номера телефонов, которые клиенты оставляли сами в качестве своих контактов.

«Не волнуйтесь, с этих номеров нет доступа к вашим данным, на них не приходят смс от банка и пароли. Они используются только для связи с вами, если ваш основной номер недоступен. Вы можете удалить неактуальные номера телефонов из профиля в приложении», - заверили в Сбербанке.

Между тем, клиента банка пишут в соцсетях, что в качестве дополнительных указаны совершенно незнакомые им номера, которые они никак не могли сами сообщить сотрудникам банка.

Пользователи опасаются мошенничеств и пытаются удалить незнакомые контакты самостоятельно. Правда, многие жалуются, что функция проверки контактов сейчас недоступна.

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