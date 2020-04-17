Московские депутаты потребовали от властей выплатить гражданам по 25 тысяч рублей
Московские депутаты считают, что федеральные власти должны выплачивать пособия гражданам, которые в условиях самоизоляции лишились дохода
Депутаты Мосгордумы и муниципальных округов направили письмо на имя президента России Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина с требованием выделить из федерального бюджета денежные средства для поддержки граждан в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Обращение к высшему руководству подписали 95 депутатов.
Московские депутаты считают, что федеральные власти должны выплачивать пособия гражданам, которые в условиях самоизоляции лишились дохода, в размере 25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч на ребенка. В противном случае оставшиеся без средств к существованию граждане будут вынуждены массово нарушать режим самоизоляции в поисках работы.
Авторы обращения также обвинили президента и премьера в неспособности и нежелании взять на себя ответственность на фоне пандемии. Вместо режима ЧС власти объявили «самоизоляцию» и переложили всю тяжесть ситуации на простых граждан, а ответственность — на губернаторов, у которых нет достаточных полномочий и доступа к Фонду национального благосостояния.