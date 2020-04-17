В Петербурге среди заразившихся коронавирусом оказалось более ста медиков
В Санкт-Петербурге более чем у ста медицинских работников выявили коронавирус. Эту информацию официально подтвердили в комитете по здравоохранению города
В Санкт-Петербурге более чем у ста медицинских работников выявили коронавирус. Эту информацию официально подтвердили в комитете по здравоохранению города.
За последние сутки в северной столице резко выросло число заразившихся коронавирусом. Опасная инфекция была выявлена у 424 человек (всего в городе заразились 1507 человек). таким образом, примерно каждый 15-й заболевший – это медицинский работник.
Заражение медиков, скорее всего, связано с нехваткой средств индивидуальной защиты во многих больницах. Так, ранее врачи Покровской больницы Петербурга записали видеообращение, в котором рассказали об отсутствии у них средств защиты от вируса. Юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова в связи с ситуацией в этой больнице подала жалобу в Минздрав и Минпромторг.