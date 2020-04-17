Глава Центробанка выступила против выплаты россиянам «вертолетных денег»
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина снова выступила против раздачи россиянам денег в связи с падением их доходов из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина снова выступила против раздачи россиянам денег в связи с падением их доходов из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Набиуллина заявила, что «в таких сложных условиях» адресная прямая поддержка граждан имеет место быть, и правительство таким решения принимает. Глава ЦБ напомнила, что власти увеличили пособия по безработице и выдали гранты компаниям для выплат зарплаты сотрудникам, которые не выходят на работу из-за карантинных мер.
«Что касается Центробанка, иногда обсуждают и путают прямые выплаты с „вертолетными деньгами“. Как раз прямые выплаты возможны и нужны, но вот „вертолетные деньги“ как способ проведения кредитно-денежной политики и нестандартный способ, когда исчерпаны стандартные способы, эта тема обсуждается», - заявила глава ЦБ РФ.
Эльвира Набиуллина отметила, что такой инструмент поддержки как «вертолетные деньги» неактуален и в нем нет никакой необходимости в нынешних условиях.
Отметим, что некоторые экономисты и политики в условиях пандемии коронавируса неоднократно предлагали властям выплатить россиянам хотя бы по 10 тысяч рублей на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг. В США, Гонконге и других странах власти осуществляют выплаты гражданам из бюджета для поддержания потребительского спроса.
«Вертолетные деньги» - это распределение денежных средств среди конечных потребителей за счет прямых безвозмездных выплат физическим лицам или за счет снижения налогов для них. Целью таких выплат является повышение потребительского спроса и стимулирование экономической активности.