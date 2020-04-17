Государственные банки рассказали о новом виде мошенничества с цифровыми пропусками
Представители ВТБ, Сбербанка и Росбанка предупредили россиян о новом виде мошенничества, которое связано с введением пропускной системы в Москве и Московской области для передвижения по городу
Представители ВТБ, Сбербанка и Росбанка предупредили россиян о новом виде мошенничества, которое связано с введением пропускной системы в Москве и Московской области для передвижения по городу во время режима всеобщей изоляции.
В банках рассказали, что мошенники звонят банковским клиентам преимущественно пожилого возраста и представляются социальными работниками. Они предлагают им «помощь» в оформлении цифровых пропусков, но их целью является получение персональных данных собеседника, сообщает РБК.
В государственных банках в очередной раз напомнили гражданам, что никогда не надо сообщать посторонним людям свои персональные данные и информацию о своих счетах, поскольку эти сведения могут использоваться для хищения денежных средств с банковских счетов.