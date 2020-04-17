Власти Москвы устанавливают камеры слежения на всех домах, кроме тех, где живет элита
Жилые многоквартирные дома обычных граждан буквально усыпаны камерам наружного наблюдения, а вот на элитных домах, в которых проживают высокопоставленные чиновники, силовики и топ-менеджеры государственных компаний, не обнаружилось ни одной камеры
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о масштабной системе видеонаблюдения, которую в Москве организовал мэр Сергея Собянин. Как оказалось, жилые многоквартирные дома обычных граждан буквально усыпаны камерам наружного наблюдения, а вот на элитных домах, в которых проживают высокопоставленные чиновники, силовики и топ-менеджеры государственных компаний, не обнаружилось ни одной камеры.
Сотрудники ФБК сравнили данные карты камер правительства Москвы и адреса, по которым проживают чиновники и приближенные к властям россияне. Например, ни одной камеры не установлено на доме по известному адресу Шведский тупик 3, где проживают дети главы «Роснефти» Игоря Сечина, «король госзаказов» Геннадий Тимченко, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Первого канала Константин Эрнст и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Без камер оказались домах, где квартиры и пентхаусы имеют заместитель мэра Сергея Собянина по ЖКХ Петр Бирюков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, экс-глава пенсионного фонда Антон Дроздова, дети премьер-министра Михаила Мишустина и сам столичный градоначальник.
В Москве даже есть целый район, где нет камер слежения. Это Остоженка, где жильем владеют телеведущая Наиля Аскер-Заде, депутат Вячеслав Фетисов и Игорь Сечин.
Борцы с коррупцией связывают отсутствие камер на домах элиты желанием обеспечить конфиденциальность частной жизни VIP-россиян, поскольку данные с камер можно недорого купить на черном рынке.
Кроме того, сейчас камеры активно используются властями для слежки за соблюдением простыми гражданами обязательной самоизоляции из-за коронавируса. При этом российские чиновники не считают нужным соблюдать карантин, но и поймать их на этом без камер довольно сложно.
«Что все это значит? Значит, что Собянин, прекрасно понимая как работает вся его незаконная система слежки за москвичами, предпочел демонстративно не применять ее к самым привилегированным из них - чиновникам и путинским друзьям. Он знает, что все его подчиненные настолько коррумпированы, что продадут любую запись из подъезда с самим же Собяниным за 2000 рублей. (…) И Собянин это понимает, поэтому и построил цифровой лагерь для вас, а для себя и остальных путинских коррупционеров его великодушно отключил», - прокомментировал расследование Алексей Навальный.