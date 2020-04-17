17 апреля 00:35
Правительство разрешило лечить россиян от коронавируса противомалярийным препаратом
Глава правительства дал поручение безвозмездно передать больницам, в которых лечатся пациенты с коронавирусом, противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин»
Глава правительства Михаил Мишустин дал поручение Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии безвозмездно передать больницам, в которых лечатся пациенты с коронавирусом, противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин».
Ранее 68,6 тысяч упаковок таблеток «Гидроксихлорохина» в Россию бесплатно передала китайская компания «Шанхай Фармасьютикалс Холдин Ко., Лтд». В Китае, где эпидемия COVID-19 пошла на спад, это препарат активно применялся для лечения коронавируса.
«Гидроксихлорохин» медики обычно используют при ревматоидном артрите и малярии. При этом его эффективность в лечении коронавирусной инфекции официально не была подтверждена. Кроме того, у этого лекарства имеются побочные эффекты.