Глава Алтайского края сравнил просящий помощи бизнес с «незваным гостем»
Виктор Томенко отказался финансово помогать местному бизнесу, пострадавшему в результате введенных из-за коронавируса ограничительных мер, сравнив просящих с «незваным гостем»
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отказался финансово помогать местному бизнесу, пострадавшему в результате введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Чиновник сравнил просящих о помощи предпринимателей с «незваным гостем».
«У нас и на реализацию того, что мы уже запланировали, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя. Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны краевого бюджета не принято», - заявил глава региона.
Г-н Томенко отметил, что предложенный президентом и правительством комплекс мер поддержки малого бизнеса «учитывает, в том числе, предложения Алтайского края».
Виктор Томенко заявил, что бюджет Алтайского края составляет 112 млрд рублей, из которых половина – это дотации и субсидии из федерального центра. «И когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», - отметил губернатор, слова которого приводит РИА Новости.