Застрявшие в Австралии россияне потребовали от властей возобновить авиасообщение
У многих россиян на руках есть купленные билеты, но улететь они не могут из-за приостановки международных полетов российскими авиакомпаниями
Застрявшие в Австралии российские граждане написали письмо властям с просьбой открыть границы и возобновить авиационное сообщение, чтобы они смогли вернуться на родину.
Одна из россиянок Евгения Старовойт сообщила «МБХ медиа», что у них на руках есть купленные билеты, но улететь они не могут из-за приостановки международных полетов российскими авиакомпаниями. При этом, говорят туристы, в Россию и из России до сих пор летают частные самолеты.
«Получается, беспрепятственно пересекать воздушное пространство РФ могут только власть имущие. А обычные граждане РФ не могут даже вернуться домой, хотя это право гарантировано им п. 2 ст. 27 Конституции», - говорится в обращении к властям.
Россияне отметили, что на официальных сайтах посольства России в Австралии до 2 апреля была опубликована рекомендация приобретать билеты авиакомпании Qatar Airways, хотя власти закрыли воздушное пространство еще 27 марта. По этой причине группа россиян застряла в транзитной зоне аэропорта в Дохе.
Туристы сообщили, что в МИД РФ дозвониться очень сложно, а дипломаты все время говорят им, что Австралия не входит в число приоритетных стран на вывоз граждан РФ. Материальную помощь, обещанную главой правительства Михаилом Мишустиным, никто из них не получил.
«Все рейсы осуществляемые российскими авиакомпаниями являются исключительно «коммерческими» и стоят от 200 до 400 евро в зависимости от дальности расстояния и это при том, что у всех нас есть на руках обратные билеты и нет лишних денежных средств спонсировать «Аэрофлот»», - говорится также в обращении россиян, оказавшихся в сложной ситуации.
В Австралии, по предварительным подсчетам, застряли более 500 российских граждан.