Москвичей оштрафовали на 50 млн рублей за нарушение режима всеобщей изоляции
В Москве сотрудники полиции за последние шесть дней составили около 12 тысяч протоколов в отношении граждан о нарушении режима самоизоляции. Только за последние сутки было выписано 2 тысячи протоколов
Фото: АГН "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве сотрудники полиции за последние шесть дней составили около 12 тысяч протоколов в отношении граждан о нарушении режима самоизоляции. Только за последние сутки было выписано 2 тысячи протоколов. По ним суды вынесли решения о назначении штрафов на 50 млн рублей.
Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что жители столицы по-прежнему отказываются соблюдать режим всеобщей изоляции из-за коронавируса. Люди ходят на улицу, гуляют, посещают детские площадки и жарят шашлыки.
Данчиков также сообщил, что улицы Москвы во время режима изоляции патрулируют более 13 тысяч полицейских, три тысячи сотрудников Росгвардии и еще тысяча дружинников.