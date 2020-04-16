Студенты и аспиранты попросили у президента дополнительные выплаты из-за коронавируса
Студенты МГУ имени Ломоносова обратились к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием обеспечить всех учащихся и сотрудников вузов дополнительными выплатами
Студенты МГУ имени Ломоносова обратились к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием обеспечить всех учащихся и сотрудников вузов дополнительными выплатами в условиях пандемии коронавируса.
Инициативная группа в своем обращении отметила, что из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом и неблагоприятной экономической обстановки многие студенты и аспиранты потеряли возможность подрабатывать, что негативным образом сказалось на их благосостоянии. В этой связи студенты требуют от властей установить ежемесячные выплаты в размере МРОТ.
Студенты напомнили руководству страны, что в 2019-2020 годах средний размер стипендии в составлял 2904 рубля при среднем размере МРОТ в 11 510 рублей. При этом стипендию получают только студенты, которые успешно закончили семестр. Остальным учащимся приходилось подрабатывать, но из-за карантинных мер они лишились этой возможности.
В обращении также говорится, что некоторые сотрудники высших учебных заведений получают зарплату меньше чем МРОТ. Прожить на эти деньги без подработки невозможно.