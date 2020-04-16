16 апреля 12:50
Минздрав приостановил вакцинацию населения из-за пандемии коронавируса
Минздрав России приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок населения в связи с коронавирусом. Также приостановлена иммунизация по эпидпоказаниям
Минздрав России приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок населения в связи с коронавирусом. Также приостановлена иммунизация по эпидпоказаниям.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты», что пока решено оставить только вакцинацию новорожденных детей.
Также сообщается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письмо в регионы с рекомендациями по ограничению массовой вакцинации, но продолжению иммунизации в эпидемических очагах. В ведомстве отметили, что данные рекомендации касаются взрослого населения.