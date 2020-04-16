Главный алтайский шаман проведет обряд «успокоения коронавируса»
Шаман рассказал, что обряд будет проходить в горах после обновления фазы Луны и продлится около двух часов. Акай Кине сделает «некое» подношение коронавирусу «в знак уважения». Это должно успокоить вирус
Президент духовного центра тюрков «Кин Алтай» и главный алтайский шаман Акай Кине анонсировал проведение обряда для «успокоения коронавируса».
Шаман рассказал, что обряд будет проходить в горах после обновления фазы Луны и продлится около двух часов. Акай Кине сделает «некое» подношение коронавирусу «в знак уважения». Это должно успокоить вирус.
«Коронавирус - живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него. Думаю, что уважительное отношение к вирусу республики Алтай, в том числе, и защищает. Нужно, чтобы коронавирус успокоился, ушел в свою природу - откуда вышел», - заявил алтайский шаман, слова которого приводит «Интерфакс».
Республика Алтай осталась единственным российским регионом, где пока не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Депутат Государственного собрания республики Алтай Ержанат Бегенов объяснил это явление тем, что регион защищает от коронавирусной инфекции принцесса Укока («алтайская принцесса» - найденная в местных горах в 1993 году мумия женщины).