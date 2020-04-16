Минтруда на фоне пандемии коронавируса получило 180 тысяч заявлений о потере работы
Министерство труда и социального развития на вторую неделю нерабочего из-за коронавируса месяца получили более 180 тысяч заявлений от граждан о регистрации их в качестве безработных
Министерство труда и социального развития на вторую неделю нерабочего из-за коронавируса месяца получили более 180 тысяч заявлений от граждан о регистрации их в качестве безработных. Заявления были поданы через портал «Работа в России».
Глава ведомств Антон Котяков сообщил, что с начала 2020 года количество безработных в России увеличилось на 44 тысячи - до 735 тысяч человек (813 тысяч безработных в прошлом году).
Согласно опросу общественного мнения, проведенному 14 апреля 2020 года, из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер работу потеряли 12% жителей Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал в течение трех месяцев выплачивать потерявшим работу горожанам по 19500 рублей.
15 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что потерявшим из-за коронавируса работу гражданам будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ (12 тысяч 130 рублей). Выплаты будут производиться с апреля по июнь.