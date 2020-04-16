Экономисты не оценили президентскую программу поддержки бизнеса. Этого слишком мало
Научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев прокомментировал меры государственной поддержки бизнеса
Научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев прокомментировал меры государственной поддержки бизнеса, которые 15 апреля озвучил президент Владимир Путин. Эксперт отметил, что выплаты предприятиям по 12 тысяч рублей на сотрудника не спасут терпящую бедствие из-за коронавируса экономику, потому что этих денег хватит только на то, чтобы не умереть с голоду.
Андрей Заостровцев в интервью «Росбалту» сообщил, что обещанных президентом денег бизнесу будет мало, особенно по сравнению с той помощью, которую оказывают предпринимателям и гражданам власти развитых западных стран. За границей выплаты составляют 60-80% от размера зарплат. «Ясно, что у нас средний размер зарплаты далеко не 12 тысяч рублей, особенно если взять теневые выплаты», - отметил эксперт.
Этих денег россиянам хватит только на первичные нужды – чтобы не умереть с голоду или чтобы оплатить коммунальные услуги.
Напомним, что Владимир Путин также пообещал оказать помощь системообразующим предприятиям. Андрей Заостровцев считает, что сама материя системообразующих предприятий «очень мутная».
Также экономист раскритиковал меру поддержки, в рамках которой 75% зарплатных кредитов будут гарантированы Внешэкономбанком. «А на какой срок? Предприятия потеряли выручку. С чего возвращать?», - задается вопросом экономист.
Андрей Заостровцев считает, что предложенные главой государства меры обычно принимаются, когда кризиса в стране нет. Инициативы президента не носят чрезвычайный характер, а ситуация сейчас именно такая.
«Я видел подсчеты, что мы тратим 1,2% ВВП на подобную чрезвычайную помощь. А в других странах вливания составляют 10-20%. Даже с учетом объявленных мер помощь пока небольшая», - заявил эксперт и выразил мнение, что масштаб бедствия будет расти.