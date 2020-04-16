Меню
Техномир
Формула обмана мэра Собянина
16 апреля 00:24

Apple представила бюджетный iPhone SE стоимостью от 40 тысяч рублей

Американская компания представила второе поколение бюджетных смартфонов. Гаджет представлен в трех вариантах – с памятью на 64, 128 и 256 гигабайт. Уже известна цена нового смартфона в России

Apple представила бюджетный iPhone SE стоимостью от 40 тысяч рублей

Американская компания Apple представила второе поколение бюджетных смартфонов iPhone SE. Гаджет представлен в трех вариантах – с памятью на 64, 128 и 256 гигабайт. Уже известна цена нового смартфона в России - от 39900 рублей за модель с памятью 64 гигабайта.

iPhone SE имеет дисплей размером 4,7 дюйма (на 0,7 дюйма больше, чем у предшественника), кнопку «Домой», сканер отпечатка пальца Touch ID и одинарную заднюю камеру на 12 мегапикселей. Задняя и фронтальная камеры могут поддерживать портретный режим, но только если фотографировать людей. При этом бюджетный «айфон» оснащен новейшим процессором A13 Bionic, что и у модели 11 Pro.

Кроме того, iPhone SE может заряжаться без провода по стандарту Qi.

Корпус «айфона» водоупорный и способен пережить погружение на метровую глубину длительностью 30 минут.

Материалы по теме
Apple осенью 2020 года представит новые iPhone с искусственным интеллектом
Компания Apple повысила цены на некоторые модели ноутбуков и компьютеров
Apple из-за коронавируса ограничила продажу «айфонов» до двух штук в одни руки
Сейчас на главной
Минздрав приостановил вакцинацию населения из-за пандемии коронавируса
вакцинация
Минздрав приостановил вакцинацию населения из-за пандемии коронавируса
Минздрав России приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок населения в связи с коронавирусом. Также приостановлена иммунизация по эпидпоказаниям
Главный алтайский шаман проведет обряд «успокоения коронавируса»
коронавирус
Главный алтайский шаман проведет обряд «успокоения коронавируса»
Шаман рассказал, что обряд будет проходить в горах после обновления фазы Луны и продлится около двух часов. Акай Кине сделает «некое» подношение коронавирусу «в знак уважения». Это должно успокоить вирус
Минтруда на фоне пандемии коронавируса получило 180 тысяч заявлений о потере работы
безработица
Минтруда на фоне пандемии коронавируса получило 180 тысяч заявлений о потере работы
Министерство труда и социального развития на вторую неделю нерабочего из-за коронавируса месяца получили более 180 тысяч заявлений от граждан о регистрации их в качестве безработных
Экономисты не оценили президентскую программу поддержки бизнеса. Этого слишком мало
власть и бизнес
Экономисты не оценили президентскую программу поддержки бизнеса. Этого слишком мало
Научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев прокомментировал меры государственной поддержки бизнеса
«ЮТэйр» будет должен
авиакомпании
«ЮТэйр» будет должен
Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому АО пригрозило авиакомпании «ЮТэйр» судебными исками, если перевозчик и дальше будет отказываться вернуть пассажирам деньги за аннулированные невозвратные билеты
Врачи сообщили, что кариес повышает риск заразиться коронавирусом
коронавирус
Врачи сообщили, что кариес повышает риск заразиться коронавирусом
Российские медики рассказали, что люди с заболеваниями полости рта, например, с кариесом и воспалением слизистой, имеют высокие шансы заразиться коронавирусом и другими инфекциями
Авторская колонка
Мэр и корона
Помните, есть такой мэр Москвы (считай губернатор) Сергей Семёнович Собянин? Тот, у которого много заслуг перед Отечеством и ответственных должностей. И есть такой Закона г. Москвы от 1 апреля 2020 г. N 6, принятого Московской городской Думой и подписанного тем самым мэром Москвы
Милованов Андрей
Авторская колонка
Всё, на что потратили три недели, сегодня обнулили
Я, вот, сижу дома. На улицу выхожу в маске и перчатках. Передачу свою веду из дома. Предпринимаю все разумные шаги, чтобы не заразиться или не заразить других, если болею бессимптомно. Вношу свою лепту в сглаживание пика как могу
Навальный Алексей
Государство поможет регионам, авиакомпаниям, предприятиям и немного малому бизнесу
коронавирус
Государство поможет регионам, авиакомпаниям, предприятиям и немного малому бизнесу
Путин предложил направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. Бизнесу пообещали дать деньги на выплату зарплат сотрудникам
Петербургские депутаты призвали федеральный центр «распечатать кубышку» и выплатить людям деньги
карантин
Петербургские депутаты призвали федеральный центр «распечатать кубышку» и выплатить людям деньги
Депутат Максим Резник выразил возмущение тем, что федеральный центр отказывается использовать накопления для помощи гражданам и малому бизнесу
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 3 388 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 3 388 человек
В России общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 24 490 человек. За минувшие сутки было официально подтверждено 3 388 новых случаев заражения. Пока это самый большой суточный показатель за все время наблюдения
Экс-сотрудник Минфина создал карту российского бизнеса, который из-за коронавируса оказался на грани банкротства
бизнес и власть
Экс-сотрудник Минфина создал карту российского бизнеса, который из-за коронавируса оказался на грани банкротства
Бывший сотрудник Министерства финансов России запустил интерактивную карту российского бизнеса, который оказался на грани банкротства из-за ограничительных мер
Авторская колонка
Режим Путина терпит крупнейшее поражение за 20 лет
Между отечественными топливными капитанами возник публичный спор по поводу нефтяной сделки. Леонид Федун называет ее «Брестским миром», т. е. унизительной передышкой. Александр Дюков с ним не соглашается: сделка нужна всем участникам, и «в ней нет ничего унизительного»
Шелин Сергей
Глава Минюста назвал срежиссированным бунт в иркутской исправительной колонии
ФСИН
Глава Минюста назвал срежиссированным бунт в иркутской исправительной колонии
Правозащитники обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести объективное расследование бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области
Производители предложили ввести продуктовые карточки
продуктовые карточки
Производители предложили ввести продуктовые карточки
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов товаров обратились к правительству с предложением разморозить проект Минпромторга о продовольственных карточках для выдачи малообеспеченным гражданам
Генерал-майора СБУ задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ России
шпионаж
Генерал-майора СБУ задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ России
На Украине задержали генерал-майора Службы безопасности страны Валерия Шайтанова. Силовика подозревают в государственной измене и террористической деятельности
Глава МИД опроверг информацию о введении выездных виз для россиян
визы
Глава МИД опроверг информацию о введении выездных виз для россиян
Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг появившуюся в СМИ информацию о введении выездных виз для российских граждан. Чиновник заверил, что россиян никто не собирается ограничивать в их праве на выезд за границу
Авторская колонка
«Путин бла-бла-бла-бла»
«Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом», «Путин потребовал прекратить рост цен на бензин», «Путин поставил задачу добиться устойчивого роста экономики», «Путин заявил, что мы должны сделать прорыв», «Путин потребовал что-то сделать со стагнацией доходов россиян» ...
Драндин Игорь