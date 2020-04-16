Apple представила бюджетный iPhone SE стоимостью от 40 тысяч рублей
Американская компания представила второе поколение бюджетных смартфонов. Гаджет представлен в трех вариантах – с памятью на 64, 128 и 256 гигабайт. Уже известна цена нового смартфона в России
Американская компания Apple представила второе поколение бюджетных смартфонов iPhone SE. Гаджет представлен в трех вариантах – с памятью на 64, 128 и 256 гигабайт. Уже известна цена нового смартфона в России - от 39900 рублей за модель с памятью 64 гигабайта.
iPhone SE имеет дисплей размером 4,7 дюйма (на 0,7 дюйма больше, чем у предшественника), кнопку «Домой», сканер отпечатка пальца Touch ID и одинарную заднюю камеру на 12 мегапикселей. Задняя и фронтальная камеры могут поддерживать портретный режим, но только если фотографировать людей. При этом бюджетный «айфон» оснащен новейшим процессором A13 Bionic, что и у модели 11 Pro.
Кроме того, iPhone SE может заряжаться без провода по стандарту Qi.
Корпус «айфона» водоупорный и способен пережить погружение на метровую глубину длительностью 30 минут.