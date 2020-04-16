Роспотребнадзор пригрозил «ЮТэйр» судом за отказ вернуть деньги за невозвратные билеты
Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому АО пригрозило авиакомпании «ЮТэйр» судебными исками, если перевозчик и дальше будет отказываться вернуть пассажирам деньги за аннулированные невозвратные билеты
Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому АО пригрозило авиакомпании «ЮТэйр» судебными исками, если перевозчик и дальше будет отказываться вернуть пассажирам деньги за аннулированные невозвратные билеты. Ранее власти просили перевозчиков вернуть пассажирам деньги за билеты по невозвратным тарифам, так как рейсы не состоялись из-за ограничений, введенных из-за коронавируса.
Глава Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева пригрозила руководству «ЮТэйр» судебными разбирательствами, если компания не решит вопрос с возвратом денег за невозвратные билеты. Гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов заявил, что все перевозчики сейчас ждут централизованного федерального решения на этот счет, сообщает Znak.com.
Андрей Мартиросов на совещании у губернатора заявил, что на мартовские рейсы было продано 274 тысяч билетов. Из них улетели 114 тысяч пассажиров. Еще 100 тысяч пассажиров улететь не смогли, но имеют право на возврат (30 тысяч человек уже получили деньги обратно – ред.). Остальные 60 тысяч человек своими рейсами не улетели, но и на возврат денег претендовать не могут по условиям тарифа.
Глава «ЮТэйр» сообщил, что ранее Международная ассоциация воздушного транспорта обратилась к властям разных стран с просьбой поддержать инициативу ведущих авиакомпаний и разрешить возврат средств по невозвратным тарифам в виде ваучеров на покупку других билетов и в рассрочку. Мартиросов отметил, что из-за коронавируса и карантинных мер сфера гражданских авиаперевозок находится в разрушенном состоянии. Сейчас российские авиакомпании ожидают решения от правительства по вопросу возврата денег за невозвратные билеты. Пока же авиакомпании не имеют экономических и правовых возможностей для возврата денег за билеты.
Глава регионального Роспотребнадзора Майя Соловьева в свою очередь отметила, что при вынесении отказа в возврате средств «ЮТэйр» не учитывает то обстоятельство, что пассажиры отказались от полетов из опасений за свое здоровье в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, закрытие границ других стран, сделало полеты жителей регионов в Москву для последующего вылета за границу не нужными.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила своим заместителям составить обращение к пассажирам, в котором нужно прописать все процедуры и варианты по возврату средств за билеты. Также власти готовы поддержать предложение «ЮТэйр» о замене возврата денег милями и ваучерами на покупку других билетов, когда ситуация с коронавирусом разрешится.