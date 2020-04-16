Врачи сообщили, что кариес повышает риск заразиться коронавирусом
Российские медики рассказали, что люди с заболеваниями полости рта, например, с кариесом и воспалением слизистой, имеют высокие шансы заразиться коронавирусом и другими инфекциями
Российские медики рассказали, что люди с заболеваниями полости рта, например, с кариесом и воспалением слизистой, имеют высокие шансы заразиться коронавирусом и другими инфекциями.
«Стоматит — это входные ворота для всех инфекций», - сообщила РИА Новости терапевт и пульмонолог Александра Карабиненко. Профессор отметила, что если у человека ротовая полость находится в проблемном состоянии, то организм более подвержен заражению вирусами.
Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская согласна с мнением своей коллеги. Она отметила, что при хронических воспалениях рта существуют очень высокие риски заболеть коронавирусом, поскольку иммунитет этого человека сильно ослаблен.
В этой связи россиянам дали совет следить за своими зубами и деснами, а также регулярно посещать стоматолога.