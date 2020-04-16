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Общество
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16 апреля 00:03

Врачи сообщили, что кариес повышает риск заразиться коронавирусом

Российские медики рассказали, что люди с заболеваниями полости рта, например, с кариесом и воспалением слизистой, имеют высокие шансы заразиться коронавирусом и другими инфекциями

Врачи сообщили, что кариес повышает риск заразиться коронавирусом

Российские медики рассказали, что люди с заболеваниями полости рта, например, с кариесом и воспалением слизистой, имеют высокие шансы заразиться коронавирусом и другими инфекциями.

«Стоматит — это входные ворота для всех инфекций», - сообщила РИА Новости терапевт и пульмонолог Александра Карабиненко. Профессор отметила, что если у человека ротовая полость находится в проблемном состоянии, то организм более подвержен заражению вирусами.

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская согласна с мнением своей коллеги. Она отметила, что при хронических воспалениях рта существуют очень высокие риски заболеть коронавирусом, поскольку иммунитет этого человека сильно ослаблен.

В этой связи россиянам дали совет следить за своими зубами и деснами, а также регулярно посещать стоматолога.

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