Владимир Путин пообещал финансовую помощь регионам и бизнесу на фоне пандемии коронавируса
Глава государства предложил направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. Бизнесу пообещали дать деньги на выплату зарплат сотрудникам
Президент Владимир Путин озвучил основные пункты нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Глава государства предложил направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. Бизнесу пообещали дать деньги на выплату зарплат сотрудникам, причем объем предоставленных средств будет рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на одного работника. Деньги на выплату зарплат бизнес начнет получать с 18 мая, но фирмы должны выполнить обязательное требование о максимальном сохранении численности штата (не менее 90% от уровня апреля).
Авиакомпаниям, которые оказались в сложном финансовом положении из-за полной приостановки полетов за границу и ограничения внутренних рейсов, президент пообещал 23 млрд рублей. Эти средства планируется направить на выплату зарплаты и оплату стоянки воздушных судов.
Предприятия, которые входят в список системообразующих, получат льготные кредиты. Ставка по ним будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ РФ.