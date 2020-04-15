Петербургские депутаты призвали федеральный центр «распечатать кубышку» и выплатить людям деньги
Депутат Максим Резник выразил возмущение тем, что федеральный центр отказывается использовать накопления для помощи гражданам и малому бизнесу
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга призвали руководство страны «распечатать кубышку» и выплатить российским гражданам «живые» деньги в условиях действия ограничительных мер из-за коронавируса.
Депутат Максим Резник выразил возмущение тем, что федеральный центр отказывается использовать накопления для помощи гражданам и малому бизнесу, и предположил, что кто-то «собирается забрать ее в другой мир, как египетский фараон».
«Сегодняшнюю политику федеральной власти можно описать двумя словами: „трусливость“ и „жадность“. Очевидно, что мы со своим региональным бюджетом с проблемами такого масштаба не справимся. Почему мы не можем обратиться к президенту с просьбой распечатать, наконец, кубышку?», - обратился к коллегам Резник, слова которого приводит «Росбалт».
Депутат Борис Вишневский напомнил, что из-за ограничительных мер и закрытия многих предприятий у людей нет денег на еду и лекарства. Кроме того, только в Петербурге 870 тысяч человек старше 65 лет сидит по домам под угрозой штрафов по 30 тысяч рублей.
«Пора поставить вопрос о той самой кубышке, которую никак не хотят тратить», - добавил Вишневский.
Напомним, что федеральные власти отказываются от идеи прямых выплат россиянам в условиях пандемии коронавируса и введения режима ЧС, чтобы не брать на себя убытки бизнеса и граждан. При этом во многих странах Европы и США власти оказывают финансовую помощь юридическим и физическим лицам.