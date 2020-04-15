В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 3 388 человек
В России общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 24 490 человек. За минувшие сутки было официально подтверждено 3 388 новых случаев заражения. Пока это самый большой суточный показатель за все время наблюдения
В России общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 24 490 человек. За минувшие сутки было официально подтверждено 3 388 новых случаев заражения. Пока это самый большой суточный показатель за все время наблюдения.
Число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 198 человек. За сутки скончались 28 человек.
В Москве заразилось коронавирусом 14 776 человек (1 774 человек за прошедшие сутки), а Московской области – 2 587 (272 человека за сутки), в Петербурге – 929 (+130 человек), в республике Коми – 402 человека, в Нижегородской области – 339 человек.
Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Республика Алтай осталась единственным российским регионом, где пока не выявлено ни одного заболевшего.