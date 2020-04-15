Экс-сотрудник Минфина создал карту российского бизнеса, который из-за коронавируса оказался на грани банкротства
Бывший сотрудник Министерства финансов России запустил интерактивную карту российского бизнеса, который оказался на грани банкротства из-за ограничительных мер
Бывший сотрудник Министерства финансов России Данил Махницкий запустил интерактивную карту российского бизнеса, который оказался на грани банкротства из-за ограничительных мер, введенных властями из-за коронавируса.
Карта терпящего бедствие бизнеса является частью кампании Данила Махницкого за введение срочных государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Ранее он опубликовал петицию с требованием к властям ввести режим ЧС и взять на себя убытки граждан и бизнеса. Петиция уже набрала 280 тысяч подписей.
На эту карту любой предприниматель может внести свой адрес, описать проблемы и указать, сколько сотрудников из-за карантина могут лишиться работы. Сейчас на карте уже 900 проблемных бизнес-проектов. Согласно сообщениям предпринимателей, под угрозой находятся 7,5 тысяч рабочих мест, сообщает Медуза.
Экономист отметил, что с помощью своего проекта он хочет донести до властей масштаб бедствия.