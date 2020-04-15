Глава Минюста назвал срежиссированным бунт в иркутской исправительной колонии
Правозащитники обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести объективное расследование бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области
Правозащитники обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести объективное расследование бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области. Также авторы обращения требуют допустить в учреждение правозащитников, членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области, журналистов и адвокатов, сообщает «Интерфакс».
Общественники просят установить обстоятельства избиения заключенного Антона Обаленичева, которое стало поводом для бунта. Также необходимо расследовать обстоятельства повреждения имущества колонии и проверить законность применения физической силы и спецсредств к каждому осужденному. Еще одно требование – это возбуждение уголовного дела по факту смерти арестанта.
В свою очередь глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что бунт в ИК-15 произошел после недавней смены руководства. Заключенные якобы ответили саботажем и шантажом на попытке нового главы управления ФСИН по Иркутской области навести порядок. Он, в частности, боролся с практикой создания VIP-условий в колонии для обеспеченных заключенных.
«Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых «правозащитников», которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», - заявил министр.