Производители предложили ввести продуктовые карточки для россиян, потерявших доход из-за коронавируса
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов товаров обратились к правительству с предложением разморозить проект Минпромторга о продовольственных карточках для выдачи малообеспеченным гражданам
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов товаров обратились к правительству с предложением разморозить проект Минпромторга о продовольственных карточках для выдачи малообеспеченным гражданам. Производители предлагают выдавать их людям, которые лишились дохода из-за ограничительных мер, введенных властями из-за коронавируса.
В обращении производителей говорится, что введение продуктовых карточек для потерявших доход из-за карантина позволит сохранить доступность социально значимых и товаров первой необходимости во время кризиса, сообщает «Интерфакс».
Производители считают, что оплата необходимых людям товаров за счет государства поддержит не только самих граждан, но и предприятия за счет повышения потребительского спроса.
Еще одно предложение производителей заключается в обеспечении государственными заказами столовые и рестораны, которые были вынуждены закрыться из-за карантина.