15 апреля 00:12
Глава МИД опроверг информацию о введении выездных виз для россиян
Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг появившуюся в СМИ информацию о введении выездных виз для российских граждан. Чиновник заверил, что россиян никто не собирается ограничивать в их праве на выезд за границу
Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг появившуюся в СМИ информацию о введении выездных виз для российских граждан. Чиновник заверил, что россиян никто не собирается ограничивать в их праве на выезд за границу.
Сергей Лавров заявил, что власти даже не обсуждают этот вопрос. «Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в практическом плане обсуждаться», - заявил глава МИД РФ, слова которого приводит РБК.
Министр напомнил, что свобода передвижения закреплена в Конституции РФ, поэтому запретов на выезд за границу «быть не может».
Напомним, что выездные визы существовали в СССР и были отменены в 1993 году.