Известные экономисты призвали власти раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса
Группа известных экономистов призвали российские власти раздать деньги гражданам «просто так», а также запустить программу количественного смягчения - эмиссия рублей через покупки регулятором облигаций правительства
Группа известных экономистов, в том числе профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвали российские власти раздать деньги гражданам «просто так», а также запустить программу количественного смягчения - эмиссия рублей через покупки регулятором облигаций правительства.
Об этом говорится в докладе экономистов, который обнародовал фонд «Либеральная миссия».
Эксперты считают, что объем государственной финансовой поддержки нужно довести до 4-6% ВВП. Для сравнения, сейчас на минимизацию негативных последствий введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений направлены 1,2% ВВП.
Сергей Гуриев считает, что власти должны оказать простым гражданам финансовую помощь. Сделать это можно тремя способами - через прямые выплаты, субсидии по ЖКХ и дополнительные выплаты пенсий. Еще одна мера поддержки – это выдача безвозвратных субсидий на выплату зарплат и аренды для малого бизнеса.
В свою очередь Константин Сонин высказал мнение, что недостаточная помощь россиянам во время кризиса может привести к социальному напряжению. Сам экономист называл разумным решением выплату каждому гражданину единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае, а затем по 10 тысяч рублей летом и осенью.
Напомним, что российские власти неоднократно высказывались против прямых денежных выплат россиянам, которые из-за карантинных мер теряют доходы и работу. Например, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от таких выплат «бюджет треснет».