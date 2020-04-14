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Экономика
Иностранные агенты «Росатома»
14 апреля 17:02

Известные экономисты призвали власти раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса

Группа известных экономистов призвали российские власти раздать деньги гражданам «просто так», а также запустить программу количественного смягчения - эмиссия рублей через покупки регулятором облигаций правительства

Известные экономисты призвали власти раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса

Группа известных экономистов, в том числе профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвали российские власти раздать деньги гражданам «просто так», а также запустить программу количественного смягчения - эмиссия рублей через покупки регулятором облигаций правительства.

Об этом говорится в докладе экономистов, который обнародовал фонд «Либеральная миссия».

Эксперты считают, что объем государственной финансовой поддержки нужно довести до 4-6% ВВП. Для сравнения, сейчас на минимизацию негативных последствий введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений направлены 1,2% ВВП.

Сергей Гуриев считает, что власти должны оказать простым гражданам финансовую помощь. Сделать это можно тремя способами - через прямые выплаты, субсидии по ЖКХ и дополнительные выплаты пенсий. Еще одна мера поддержки – это выдача безвозвратных субсидий на выплату зарплат и аренды для малого бизнеса.

В свою очередь Константин Сонин высказал мнение, что недостаточная помощь россиянам во время кризиса может привести к социальному напряжению. Сам экономист называл разумным решением выплату каждому гражданину единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае, а затем по 10 тысяч рублей летом и осенью.

Напомним, что российские власти неоднократно высказывались против прямых денежных выплат россиянам, которые из-за карантинных мер теряют доходы и работу. Например, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от таких выплат «бюджет треснет».

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