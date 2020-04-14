14 апреля 16:06
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы доиграют без зрителей
Ассоциация европейских клубов и Союз европейских футбольных ассоциаций определились с форматом завершения нынешнего сезона и подписали соответствующее соглашение. Национальные футбольные чемпионаты будут доиграны до начала августа, но матчи пройдут без зрителей
Ассоциация европейских клубов (ECA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определились с форматом завершения нынешнего сезона и подписали соответствующее соглашение.
Согласно договоренности, национальные футбольные чемпионаты будут доиграны до начала августа, но матчи пройдут без зрителей. Затем будут сыграны оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, полуфинал и четвертьфинал сократят до одного матча, которые пройдут на нейтральном поле.
Новый футбольный сезон должен начаться в сентябре, сообщает «Лента.ру».
Напомним, что из-за пандемии коронавируса УЕФА перенесла чемпионат Европы на 2021 год, а розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы были приостановлены.